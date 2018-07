Incidente poco fa in via Papa Giovanni XXIII a Cernusco Lombardone, motociclista in codice giallo in ospedale.

Incidente auto moto questa mattina a Cernusco, traffico in titl

Si è temuto il peggio per il motociclista vittima questa mattina poco dopo le otto di un incidente stradale a Cernusco. Da quanto è stato possibile appurare l’uomo, 51 anni, è finito con la sua moto contro l’auto che lo precedeva mentre percorreva via Papa Giovanni XXIII. Sul posto in pochi minuti si sono portate un’automedica e un’autoambulanza della Croce Bianca di Merate. Il motociclista è stato trasportato in codice giallo in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. A causa del sinistro il traffico ha subito forti rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia.