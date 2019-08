Non è esclusa l’ipotesi del dolo dietro l’incendio che è avvenuto questa notte nel piazzale dell’azienda Castello Autotrasporti di via Como a Brivio. Tre camion hanno infatti preso fuoco per ragioni ancora al vaglio dei Carabinieri che stanno indagando sull’accaduto.

AGGIORNAMENTO: E’ doloso l’incendio di tre camion in un’azienda di Brivio VIDEO

Incendio nella notte

L’incendio è avvenuto attorno alle 2.30 nella notte appena trascorsa. A prendere fuoco sono stati tre tir parcheggiati nel piazzale dell’azienda di autotrasporti che si affaccia su via Como a Brivio. Un danno enorme per il titolare dell’attività, che disponeva di una “flotta” di sette camion. Per tutta la notte sul posto hanno lavorato diverse squadre dei Vigili del fuoco da Lecco, Merate e Valmadrera, che hanno impiegato circa due ore a spegnere il rogo. Sulle cause dell’incendio stanno indagando i Carabinieri: l’ipotesi del dolo appare la più probabile.