Incendio sterpaglie lungo la Como-Bergamo in località Biscioia, tra i comuni di La Valletta Brianza (ex Perego) e Bevera di Sirtori. Il rogo si è sviluppato attorno alle 9.30 di questa mattina e per sedare le fiamme si è reso necessario l’intervento di un mezzo dei Vigili del fuoco di Merate. Il fumo è ben visibile anche dalla strada provinciale, ma fortunatamente non si sono registrati danni né feriti.