Intervento dei Vigili del Fuoco di Merate nel pomeriggio di oggi, lunedì 25 febbraio, a causa di un incendio. Le fiamme hanno seriamente danneggiato il tetto di una villetta pluri familiare. E’ successo a Olgiate Molgora.

Incendio: le fiamme divorano il tetto di una villetta

Ancora da appurare con certezza l’origine del rogo ma secondo una prima ricostruzione tutto sarebbe partito dalla canna fumaria. Le fiamme poi avrebbero raggiunto la copertura dello stabile situato in località Brughiera sino a creare una vera e propria voragine nel tetto. Sul posto sono intervenuti i pompieri meratesi con l’autopompa e l’autoscala. I Vigili del Fuoco hanno lavorato sodo per avere la meglio sull’incendio evitando così che le fiamme mandassero in cenere altre porzioni dello stabile.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato.