Incendio alla Falegnameria Galimberti di Lomagna. Il rogo è accaduto nel pomeriggio di oggi, domenica.

Incendio a Lomagna

Un grosso incendio si è sviluppato attorno alle 17.45 di oggi, domenica, all’azienda Galimberti, specializzata nella produzione di prodotti in legno legati alla bioedilizia. Il rogo, stando a una prima ricostruzione, sarebbe partito dal silos del cippato della caldaia a biomassa, che però era spenta. La chiamata ai Vigili del fuoco è stata immediata, tempestivo l’intervento di diverse squadre dal distaccamento di Merate ma non solo. Le fiamme hanno lambito parte del tetto, il capannone sembra però essere stato salvato dalla devastazione dell’incendio. Le verifiche da parte dei Vigili del fuoco sono ancora in corso.