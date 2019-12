Incendio in via Sala, in pieno centro storico a Brivio. L’episodio è accaduto nella serata di ieri, domenica 22 dicembre. Nonostante il maxi spiegamento di mezzi, non si è registrato nessun ferito né intossicato grave.

Incendio in centro a Brivio

Le fiamme sono divampate attorno alle 19.30 di domenica 22 dicembre, pare a causa del malfunzionamento della canna fumaria della palazzina che al piano terra ospita il negozio di toelettatura per animali. E’ stato proprio titolare, che vive sopra il negozio, una volta accortosi dell’incendio, a provare a spegnere le fiamme, anche perché i locali iniziavano a riempirsi di fumo e si temeva il peggio per alcuni animali domestici che si trovavano in gabbia. Grande lo spiegamento di mezzi dei Vigili del fuoco, che hanno lavorato a fondo per domare il rogo fino quasi alle 22. Sul posto anche un’autoambulanza per sincerarsi delle condizioni del commerciante, che è rimasto lievemente intossicato.