Incendio in centro a Merate all’ora di pranzo. L’episodio è accaduto quest’oggi attorno alle 13 in un’abitazione di vicolo Strecciolo.

Incendio in centro a Merate

Il rogo si è sviluppato attorno alla catasta di legno nel giardino di un’abitazione di vicolo Strecciolo attorno alle 13 di quest’oggi. Le cause dell’incendio non sono ancora state chiarite. Sul posto, per spegnere le fiamme, un mezzo dei Vigili del Fuoco e una pattuglia della Polizia Locale di Merate. Per dare supporto alla famiglia colpita dal rogo è sopraggiunto anche il consigliere comunale Fabio Tamandi, che ha anche assistito la squadra dei pompieri nell’intervento. Oltre alla coltre di fumo sprigionata dall’incendio, pare non esserci stato alcun problema per i residenti.