Incendio camion dei rifiuti. E’ accaduto intorno alle 9 di questa mattinaùn via San Carlo a Calco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale.

Incendio camion a Calco

Sono tutt’ora sconosciute le ragioni che hanno provocato l’incendio del furgone di una società privata. Il veicolo stava effettuando il giro di raccolta di rifiuti ingombranti quando improvvisamente è stato avvolto dalle fiamme in via San Carlo a Calco. Subito sul posto sono intervenuti due veicoli dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Merate e una pattuglia della Polizia Locale di Calco. Non c’è stato alcun ferito, solo tanta agitazione.