Il gruppo Impegno e Amore per Verderio, guidato da Giancarmine (detto Gianni) Alfano ha deciso di replicare all’abbandono, comunicato nella serata di giovedì, del proprio candidato Claudio Mistretta. Proprio Mistretta aveva sconfessato il suo ex leader invitando i cittadini a “non votare per Alfano”.

Gianni Alfano replica a Mistretta

Di seguito la replica di Alfano così come ci è stata inviata. “Di clamoroso c’è ben poco, dato che Claudio Mistretta dopo la depositazione della lista non ha mai manifestato né al gruppo né in altro modo pareri positivi o almeno utili alla campagna elettorale rendendosi continuamente indisponibile con ognuno di noi, cosa che ha fatto anche il giorno della fotografia di gruppo non presentandosi all’appuntamento e il giorno della presentazione della lista martedì 14 maggio. Prima ha detto che sarebbe arrivato in ritardo, poi non si è mai presentato; mancando di rispetto oltre che alla lista anche da lui sottoscritta, alla stampa e alla popolazione di Verderio. Siamo venuti a conoscenza della decisione attraverso i social non si è degnato nemmeno di fare una telefonata per lo meno al canditato sindaco Alfano che l’ha sempre rispettato e ha sopportato i suoi comportamenti arroganti e menefreghista nei confronti gruppo. Noi di “Impegno e Amore per Verderio” dopo le sue parole ne prendiamo semplicemente atto, rimanendone ben poco sorpresi, pur non condividendo e restando fermamente saldi e sicuri della nostra condotta e linea politica, volta non a cercare colpe e errori altrui, ma intenta solo a fare in modo che il Paese diventi quello che merita senza doppi giochi o false promesse”.

L’invito al confronto rivolto alle altre forze politiche

Alfano ha chiuso il comunicato invitando le altre forze politiche al confronto pubblico. Riportiamo di nuovo il comunicato. “Forti delle nostre posizioni chiediamo pubblicamente un confronto con gli altri partiti, in particolare con “Cambia Verderio” candidato Sindaco Benedetti e il consigliere Manfredi al quale lo stesso Claudio Mistretta si è stranamente avvicinato proprio prima di comunicare il suo pensiero e le sue decisioni, presentandosi per poi letteralmente scappare nel vederci presenti alla serata di venerdì 16 Maggio organizzata dalla stessa Lega verderese. Chiediamo di confrontarci con i Leghisti senza nasconderci dietro a uno schermo del PC o del telefonino; chiediamo un faccia a faccia aperto al pubblico”.