Il vento forte che ha imperversato ieri sul Lecchese ha lasciato una lunga scia di danni. Tanti gli interventi compiuti dai Vigili del Fuoco per taglio piante, rimozione cornicioni e tegole pericolanti da edifici civili ed industriali, piante cadute sulla sede stradale, recupero natanti in difficoltà, soccorso a persona sul lago, incendi sterpi e incendi boschivi.

Super lavoro dei pompieri per il forte vento

A Sirone per un taglio pianta i pompieri soni rimasti impegnati un’ora. Sono poi intervenuti a Costa Masnaga frazione Camisasca con un’autopompa un per incendio boschivo. Quindi due automezzi del Distaccamento di Valmadrera sono partiti per Colle Brianza per un altro incendio boschivo. Sono servite ben 4 ore per avere la meglio sulle fiamme.E ancora i pompieri sono stati chiamati a Sirtori ,Merate Bellano e Colico per la rimozione di oggetti pericolanti da edifici civili e industriali. Anche a Lecco sono stati effettuati lavori di rimozione di tegole pericolanti. A Dorio in località Garavina sono stati rimossi i sassi caduti sulla Sp 72- Stessa cosa a Paderno D’Adda . E non è finita qui perchè i pompieri hanno salvato un uomo nel lago ad Abbadia e hanno recuperato una imbarcazione a Varenna.

Il grave incendio

Gli interventi sono tutti conclusi tranne quello più impegnativo della giornata, l’incendio boschivo di Vendrogno iniziato nel primo pomeriggio. Sono stati impiegati 6 automezzi dalla sede centrale di piazza Bione e dal distaccamento volontario di Bellano. Le operazioni di soccorso sono state complicate dalle avverse condizioni meteo di forte vento che ha impedito l’impiego della di mezzi aerei.La zona di Vendrogno, in prossimità del centro abitato, è stata presidiata costantemente dai vigili del fuoco di Bellano in collaborazione con il personale dell’antincendio boschivo. Il presidio è stato attivo per tutta la notte per garantire la salvaguardia delle abitazioni e l’incolumità dei residenti. Per Vendrogno le operazioni di bonifica e spegnimento riprenderanno al più presto nelle prime ore di oggi mattina.