Sta tornando a casa il ragazzo scomparso sabato scorso da Calco. A diramare l’avviso è la Prefettura di Lecco, che nella giornata di ieri, domenica, aveva lanciato l’avviso di ricerca del 16enne.

L’adolescente, residente a Calco e studente dell’istituto Bertacchi di Lecco, già nella serata di ieri aveva preso contatti con la famiglia, rassicurando i genitori di non essere in pericolo ma di voler solamente rimanere da solo per un certo periodo. Le ricerche dei Carabinieri, però, ovviamente trattandosi di un minorenne, erano continuate, tenendo sotto controllo i suoi spostamenti anche grazie ai video pubblicati su Instagram. “E’ stato rintracciato e sta tornando a casa” ha scritto poco fa la Prefettura attraverso la sua pagina Facebook ufficiale. Un lieto fine, insomma, di una vicenda che per qualche ora aveva generato apprensione sia ai familiari ma anche agli amici e ai compagni di scuola del ragazzo, che si erano mobilitati per cercarlo.