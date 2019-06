Dopo la vittoria di SiAmo Verderio alle amministrative dello scorso 26 maggio, il nuovo sindaco Robertino Manega ha ufficializzato i componenti della Giunta.

La nuova Giunta

Sarà una Giunta quasi completamente rinnovata, quella che guiderà il paese nel prossimo quinquennio. Accanto al nuovo primo cittadino Manega ci sarà il debutto da vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali di Natalia Burbello. Assessore allo Sport sarà un’altra “new entry”, Francesco Falsetto che raggiunge i piani alti del governo cittadino a suon di preferenze. L’unico confermato dallo scorso quinquennio è invece l’ex vicesindaco Adelio Sala che occuperà di nuovo la posizione di assessore ai Lavori Pubblici. Infine, l’ultimo componente della nuova Giunta sarà l’assessore esterno all’Urbanistica Antonella Sala, architetto con studio a Paderno d’Adda.

Escluso l’ex sindaco Origo

Il grande escluso dalla nuova Giunta è l’ormai ex primo cittadino Alessandro Origo che, forte anche delle numerose preferenze ottenute, potrà comunque sedere in Assise in qualità di semplice consigliere comunale.