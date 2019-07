Incidente questa mattina a Verderio, in via per Cornate. Due le persone soccorse, un uomo e una donna di 53 e 54 anni. Fortunatamente nessuno versa in gravi condizioni.

I freni “fanno cilecca”: botto tra auto

Il botto è avvenuto poco distante dal ristorante Luna Rossa. Secondo una prima ricostruzione una Bmw, condotta da un uomo, stava per svoltare verso via Gramsci quando è stata violentemente urtata da una Multipla. Al volante di quest’ultimo mezzo una donna che avrebbe perso il controllo del proprio mezzo perchè non funzionavano i freni.

Sul posto, insieme ai sanitari, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Merate. A causa dell’impatto tra i due mezzi infatti in strada si è riversata una grande quantità di carburante.

In un secondo momento sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale. A loro spetterà il compito di ricostruire con esattezza la dinamica.