Grave scontro tra auto all’alba di oggi, giovedì 28 marzo 2019. L’incidente è avvenuto a Lomagna: due le persone coinvolte, due uomini di 52 e 54 anni.

Scontro tra auto a Lomagna

L’allarme è partito intorno alle 5.30 da via Giotto a Lomagna dove due auto si si sono scontrate con violenza. Inizialmente si è temuto il peggio per gli uomini che si trovavano all’interni degli abitacoli, tanto che la centrale operativa dell’Agenzia Regionale di Emergenza e urgenza ha inviato sul posto due mezzi di soccorso con il codice rosso di massima gravità. In via Giotto infatti si sino precipitati gli uomini del 118 sull’auto medica e i volontari della Croce Bianca di Merate. Non solo ma sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine.

Dopo le prime tempestive cure un dei due cinquantenni è stato trasportato all’ospedale di Maerte in condizioni serie, ma non in pericolo di vita. L’latro ha riportato traumi lievi.