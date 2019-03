Grave incidente ai curvoni di Calco alle 8 di questa mattina. Stando a una prima ricostruzione dei fatti pare che un’automobilista, uscendo da via San Giorgio e immettendosi sulla Provinciale, abbia centrato un altra vettura in transito e quest’ultima, nell’impatto, abbia poi finito per scontrarsi contro un camion che procedeva in salita.

Grave incidente ai curvoni di Calco

La dinamica dello schianto è ancora al vaglio dei Carabinieri di Merate che stanno ricostruendo l’incidente, avvenuto alle 8 di questa mattina all’incrocio tra via San Giorgio e la Provinciale, per l’ennesima volta teatro di un grave incidente. Pare che il conducente di un’auto, uscendo da via San Giorgio e immettendosi sulla Provinciale, abbia centrato un altra vettura in transito e quest’ultima nell’impatto, abbia poi finito per schiantarsi contro un tir che procedeva in salita. L’impatto è stato devastante e per i coinvolti si è temuto il peggio, anche perché a bordo dell’auto c’erano anche alcuni bambini. Due le ambulanze intervenute sul posto, una della Croce Rossa di Olgiate e una della Croce Bianca di Merate. Le condizioni dei feriti non sembrerebbero però gravissime, tanto che nel trasporto in ospedale è stato assegnato un codice giallo. Enormi le ripercussioni sul traffico: il centro di Calco è completamente paralizzato.