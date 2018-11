Il centro commerciale festeggia il suo 25esimo anniversario durante il weekend del Black Friday.

Globo festeggia il quarto di secolo, la storia

Il centro nasce nel 1985 quando un costruttore locale e alcuni professionisti decisero di dar vita a un polo di negozi di 5000 mq. Un progetto ambizioso per un’epoca dove non esistevano ancora i centri commerciali. A quel tempo si parlava di un progetto unico con 16.300 mq di negozi e di galleria, oltre a un supermercato di 10.000 mq. «Furono le dimensioni la svolta epocale racconta la proprietà, due grandi ingressi conducevano all’Iper così andando a fare la spesa, il visitatore incontrava una quarantina di negozi. Il successo fu immediato e nell’arco di pochi mesi la proprietà iniziò a valutare un nuovo ampliamento». Di quel primo e unico taglio del nastro restano ancora alcune attività storiche. La galleria commerciale è cresciuta progressivamente, nel 2000 (14.000 mq), nel 2005 (13.000 mq) e cinque anni più tardi con il quarto lotto (15.000mq) e l’arrivo del cinema. Nel 2012 nacque Parco Globo, la nuova zona è composta da quindici grandi negozi collegati da una passeggiata coperta e affacciati su un piazzale di parcheggi. Globo festeggia oggi il quarto di secolo contando complessivamente 190 negozi, 1600 dipendenti, 6000 posti auto e numerosi servizi alla clientela.

La festa: un fine settimana di emozioni

Un primo grande successo si è subito riscontrato con la «Black Friday Fashion Night», organizzata dal Globo, che si è tenuta venerdì sera all’interno del centro commerciale. Due ore di sfilata di moda per cominciare al meglio il lungo weekend di festa pensato per celebrare il 25esimo anniversario del centro. Mattatrice della serata la nota cantante e conduttrice televisiva Jo Squillo, che ha presentato l’intero evento. Nella giornata di sabato sono stati estratti i ventisei fortunati vincitori del Grande

Concorso a tappe “Effetto Globo”, con Eleonora Pedron. Domenica invece, i pasticceri di Bake Off Italia Carlo Beltrami e Rosalind hanno premiato i vincitori del contest culinario riguardante la decorazione della maxi torta di 150 kg preparata per l’importante compleanno del centro.