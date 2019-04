Una donna gli si avvinghia al collo e gli fa una proposta indecente: «Facciamo l’amore?». Questo gli sussurra all’orecchio, ma nel frattempo gli sgancia dal polso l’orologio e tenta di rubarglielo. Un tentativo di truffa che ha dell’incredibile e che con prontezza di riflessi un commerciante residente a Merate, è riuscito a sventare.

Gli chiede di fare l’amore per derubarlo del Rolex

Vittima del tentativo di raggiro hot è Giovanni Maurizio Marchese, 58 anni. L’incredibile vicenda è avvenuta nei giorni scorsi a Calco. L’uomo ha avuto la prontezza di riflessi di afferrare l’avvenente truffatrice e di recuperare il Rolex che, abbracciandolo, gli aveva sfilato dal polso.

C’è anche un precedente…

Un episodio per altro non isolato, perché un caso analogo è capitato circa un mese fa in via Tofane, nella frazione di Cicognola a Merate. Anche in quell’occasione la truffa è stata sventata, addirittura da un pensionato ottantenne residente a Paderno d’Adda.

