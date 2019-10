Un giovane è stato trovato morto nella sua abitazione di Olgiate Molgora. Angelo Lottermoser, 26 anni, è deceduto nel pomeriggio di martedì in via Aldo Moro.

Morto in casa

E’ stato il padre, che da qualche ora non riusciva a mettersi in contatto col figlio, a recarsi nell’abitazione del giovane in via Aldo Moro a Olgiate Molgora. Lì Angelo Lottermoser, 26 anni (ne avrebbe compiuti 27 a dicembre) è stato trovato privo di vita. Il ragazzo, figlio di un’insegnante, è conosciutissimo sia in paese che nel circondario: sulla sua pagina Facebook sono già tantissimi i ricordi e le foto pubblicate dagli amici, profondamente colpiti dal dolore. Sul suo corpo è stata disposta l’autopsia per certificare le cause della morte.