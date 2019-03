Giovane intossicato ad Osnago questa notte poco dopo le 3, sul posto sono intervenuti i sanitari.

Giovane intossicato in via Statale

Questa notte intorno alle 3 e mezza i sanitari hanno soccorso un diciottenne in via Statale ad Osnago poco lontano da un locale pubblico. Sul posto sono infatti intervenute in codice giallo un’ambulanza della Croce Bianca di Merate e un’automedica. Il giovane, le cui condizioni non destavano preoccupazione, è stato trasportato al Mandic in codice verde.