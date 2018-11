E’ stata trasportata all’ospedale Mandic di Merate, fortunatamente con traumi lievi, la giovane donna vittima di una aggressione avvenuta ieri sera.

Aggressione a Calco

L’episodio violento, sul quale indagano i Carabinieri della Compagnia di Merate, è avvenuto in via Italia poco dopo le 22.30. Almeno dal punto si vista sanitario è apparso immediatamente chiaro che la situazione non era grave. Sul posto infatti sono intervenuti i volontari della Croce Bianca in codice verde e, sempre in codice verde, la giovane donna, una 27enne, è stata poi trasportata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

Incidenti sportivi

Serata intensa per i sanitari sui… campi da gioco. Ben due gli incidenti che si sono verificati in impianti sportivi che hanno reso necessario l’intervento dei sanitari. Il primo infortunio sportivo è avvenuto al Bione di Lecco. Ad aver bisogno dell cure dei medici è stato un uomo di 30 anni. Secondo incidente intorno alle 23 nell’impianto di via Pra Magno a Mandello. In quest caso a riportare il trauma è stato un ragazzino di 17 anni. Entrambi sono stati trasportati in codice verde al Manzoni.