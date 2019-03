Domenica mattina si è tenuta la tradizionale giornata ecologica del verde pulito a Imbersago.

La giornata ecologica

Durante la giornata ecologica tanti sono stati i cittadini che, volontariamente, hanno deciso di contribuire per ripulire il proprio paese. Le operazioni di raccolta rifiuti e sistemazione del verde sono iniziate già alle 8.30 del mattino. Più tardi ai lavori si sono uniti anche gli alunni delle scuole con le loro famiglie. Alla pulizia del paese ha contribuito anche il comitato ecologico guidato dal consigliere di minoranza Valter Cogliati. Tra gli altri, hanno contribuito in qualità di volontari anche il sindaco Giovanni Ghislandie il vicesindaco Fabio Vergani. Molte sono state le zone ripristinate, in particolare i boschi tra via Castelbarco e via Moratti e via Lecco. A ripulire il centro di Imbersago ci hanno invece pensato i giovani alunni della primaria accompagnati dall’assessore Elena Codara.