Furto sventato a Robbiate. L’episodio è accaduto ieri, venerdì, 29 luglio: i carabinieri della Compagnia di Merate, ricevuta la segnalazione, sono intervenuti rapidamente e hanno arrestato una donna.

Tentato furto a Robbiate

Nella giornata di ieri, venerdì, i carabinieri del Norm (Nucleo Operativo Radiomobile) della Compagnia di Merate, durante la consueta attività di controllo del territorio, hanno ricevuto la segnalazione di un furto in corso all’interno di un’abitazione a Robbiate. I militari sono giunti sul posto in breve tempo e sono riusciti a cogliere sul fatto i malviventi, una donna e due complici, impedendo loro di dileguarsi con la refurtiva. L’arrivo puntuale delle volanti ha infatti indotto i ladri a disfarsi di alcuni arnesi atti allo scasso e di parte del bottino, consistente in 6 orologi, che è stato riconsegnato al proprietario.

L’arrestata resta in carcere

L’arrestata, Sabrina Milenkovic, 31enne, residente in provincia di Milano, è stata condotta in mattinata al Tribunale di Lecco, mentre è caccia aperta agli altri due complici. A seguito del processo svoltosi per direttissima, il giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto la misura cautelare in carcere.