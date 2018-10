Va a sbattere e sfonda i tubi del gas di un complesso residenziale. E’ accaduto in via Ghislanzoni, a Calco Alta, nel pomeriggio di quest’oggi.

Abbattuti i tubi del gas

La dinamica non è ancora chiara, ma certo quanto accaduto a Calco, in via Ghislanzoni, nel pomeriggio di oggi è sorprendente. Attorno alle 14.50 infatti un furgone guidato da un corriere espresso ha finito per andare a sbattere e a provocare un danno che avrebbe potuto essere ancora più grave. Nonostante quella zona sia di fatto il parcheggio delle villette della zona collinare di Calco, il mezzo ha preso velocità e il conducente non ha potuto evitare l’impatto contro il muro di un’abitazione. L’impatto è stato violento e ha letteralmente sfondato la recinzione. Ma ha anche provocato gravissimi danni ai tubi del gas, tanto da richiedere l’intervento dei Vigili del fuoco di Merate per mettere in sicurezza la zona. Nell’impatto il conducente, un ragazzo di 23 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo.