Ieri sera poco prima delle 20 un furgone è uscito di strada all’altezza della rotonda della Madonna del Bosco a Imbersago, lungo la Sp 56. Due uomini sono stati trasportati in ospedale.

Furgone si schianta lungo la Sp 56, ingente spiegamento di soccorsi

Ha comportato la chiusura della Sp 56 in entrambi i sensi di marcia, l’incidente in cui è rimasto coinvolto ieri sera, poco prima delle 20, un furgone con a bordo due persone. Per cause ancora sconosciute, il mezzo è uscito di strada all’altezza della rotonda che conduce alla Mandonna del Bosco andandosi a schiantare contro la rotatoria e abbattendo i cartelli stradali.

Soccorse due persone in codice giallo

Ingente lo spiegamento dei soccorsi. Sul posto si sono infatti portate due autoambulanze e due automediche, i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Merate e una pattuglia della polizia stradale di Lecco. Le persone a bordo del veicolo, due uomini di 41 e 53 anni, sono state immediatamente soccorse e poi trasportate in codice giallo in ospedale.

Chiusa la strada al traffico

Per permettere le operazioni di soccorso e di sgombero della strada dal materiale trasportato dal mezzo, la strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni di marcia causando disagi alla circolazione.