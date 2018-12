Serata terribile quella di ieri. Una pensionata Clementina Sangiovanni, 74 anni, residente a Cernusco, è morta a pochi passi da casa travolta mentre attraversava la strada. A Ballabio invece brutto schianto frontale sulla provinciale ai piani di Balisio. Tre le persone rimaste ferite.

Frontale sulla Provinciale

Due i mezzi coinvolti nell’incidente avvenuto in Valle, un’auto e un furgoncino. Ancora da chiarire con esattezza la dinamica dell’impatto ma sembra che i due mezzi si siano scontrati Frontalmente con grande violenza. Intorno alle 21.30 è partita la richiesta di soccorsi. Sul posto è intervenuto un vero e proprio dispiegamento di forze: le ambulanze della Cri di Lecco e di quella di Balisio oltre al mezzo dei medici del 118. Ree le persone coinvolte nell’incidente, una donna di 31anni e due uomini di 34 e 37. Per uno di loro solo ferite lievi, mentre gli altri due sono stati trasportati con ferite serie, ma non in pericolo di vita, agli ospedali di Lecco ed Erba.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine alle quali spetterà il compito di chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente.