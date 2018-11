Frontale tra due auto ieri sera a Calco, poco dopo le 23, lungo largo Pomeo.

Frontale alla rotonda di largo Pomeo

Erano da poco passate le 23 di ieri sera quando all’altezza della rotonda di largo Pomeo è avvenuto un violento scontro tra due vetture. Stando alle prime ricostruzioni, il conducente della Seat Ibiza avrebbe perso il controllo della sua auto, finendo per provocare un frontale con una Fiat Panda che viaggiava in direzione opposta. Tre le persone coivolte: un ragazzo e una ragazza che viaggiano a bordo della Seat Ibiza e una donna di 55 anni. Subito sul posto si sono portati, in codice giallo, un’automedica e due ambulanze, seguite dai Carabinieri e dai Vigili del fuoco. Questi ultimi sono intervenuti per liberare il piede della donna, rimasto incastrato, e permetterle così di uscire dall’abitacolo. Fortunatamente le condizioni dei tre coinvolti non si sono rivelate preoccupanti.

Largo Pomeo chiuso al traffico

In seguito al sinistro largo Pomeo è stato chiuso al traffico veicolare per un paio d’ore, per permettere alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi del caso e per consentire la rimozione dei due veicoli, parzialmente distrutti.