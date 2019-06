E’ ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Gerardo di Monza Stevo Markovic, 40 anni, centauro residente a Verderio vittima di un grave incidente avvenuto venerdì pomeriggio. Lo schianto è accaduto in via Guido Rossa, a Cornate d’Adda.

Frontale contro un’auto, centauro in Rianimazione

La prognosi dell’uomo, al momento resta riservata. Un incidente, quello di Markovic, che è solo l’ennesimo avvenuto negli ultimi giorni sul territorio e che ha visto vittime almeno quattro motociclisti,

Pierluigi “Pigi” Villa, 45 anni, originario di Calolzio ma da poco residente a Cisano, è morto in un tragico schianto avvenuto in località Levata di Monte Marenzo.Per l’uomo, che viaggiava in sella alla sua moto, non c’è stato scampo.

Ieri invece due gravi incidenti nel giro di pochi minuti a Calolzio e Olginate. Due centauri, un 21enne e un 47enne sono stati trasportati in ospedale a Lecco in condizioni serie anche se, fortunatamente non in pericolo di vita.

