Quattro persone, tra l’una e le quattro di questa notte, hanno avuto bisogno di essere soccorse dai sanitari dopo aver ingerito troppo alcol. Tra gli aspetti più inquietanti il fatto che tre di queste erano minorenni. Stiamo parlando di una ragazzina di soli 15 anni e due giovanissimi di 17 anni.

Fiumi di alcol a Colico

Il primo intervento, per il quale sono stati allertati anche i Carabinieri, è scattato poco dopo l’una a Colico, in via Nazionale Nord. Qui sono stati soccorsi dai volontari del soccorso di Bellano per intossicazione etilica, la giovanissima quindicenne e un ragazzo di 17 anni. Solo uno dei due, dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito in codice giallo all’0spedale di Gravedona per le analisi e le cure del caso. Le sue condizioni quindi, seppur non critiche, sono comunque serie. Codice verde e viaggio sempre all’ospedale Moriggia Pelascini per un altro minorenne, ancora un 17enne che aveva alzato troppo il gomito. Pure lui è stato soccorso soccorso in via Nazionale Nord a Colico, ma due ore e mezzo più tardi rispetto ai primi due minori, ovvero intorno alle 3.30.

Intossicato dall’alcol anche un 31enne

In mezzo, intorno alle 2, intervento dei volontari della Croce Bianca di Merate in via Antonio Gramsci a Merate per un 31enne che presentava i sintomi di una intossicazione etilica (LEGGI QUI QUALI SONO). Dopo le prime cure sul posto è stato trasportato in codice verde al Mandic.