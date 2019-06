Finisce in ospedale per un’ustione agli occhi durante la manutenzione all’impianto della birra. L’infortunio sul lavoro nel bar di piazza Prealpi a Seregno. Ferito un tecnico di 23 anni di Colle Brianza, alle dipendenze di una ditta specializzata.

Ustione al bar per un giovane di Colle

Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di mercoledì verso le 14.30 presso il bar di piazza Prealpi a Seregno, a due passi dalla caserma dei Carabinieri. Come riporta Giornaledimonza.it, il tecnico di 23 anni, in servizio per una ditta esterna, era impegnato nella manutenzione dell’impianto per l’erogazione della birra. Durante la pulizia dell’impianto, all’improvviso l’acido che stava utilizzando gli è schizzato sul volto e in particolare sugli occhi.