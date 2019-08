Come vi abbiamo raccontato l’eccezionale ondata di maltempo che si è abbattuta questa notte tra Meratese, Brianza e Valle San Martino ha provocato grosse problematiche alla circolazione dei treni. Due le linee compromesse, la Lecco- Bergamo- Brescia, che ora è stata ripristinata e la Lecco-Carnate-Milano dove permangono grosse criticità.

Proprio in questi istanti è in corso un sopralluogo nella galleria ferroviaria di Pianezzo a Olgiate alla presenza dei tenici dei Comuni di Merate e Olgiate e di Rfi. V fatto transitare un convoglio per valutare la praticabilità della ferrovia.

Nel frattempo ribadiamo l’avviso diffuso da Trenord