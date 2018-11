Sedicenti volontari nelle corsie dell’ospedale di Merate sono stati sorpresi nel tentativo di mettere a segno dei furti.

Falsi volontari in azione all’ospedale di Merate

Sono in realtà dei malintenzionati i falsi volontari che nei giorni scorsi sono stati visti aggirarsi all’ospedale di Merate. Si identificano come volontari di non meglio identificate associazioni, ma che in realtà sono stati sorpresi nel tentativo di effettuare furti ai danni dei pazienti. La Direzione medica di presidio ha pertanto diffuso un avviso agli operatori del Mandic invitandoli ad intensificare la vigilanza sulle persone in transito nei reparti e a chiamare la guardia nei casi sospetti.