Esce di strada e si schianta conto un albero. Vittima del brutto incidente avvento nel pomeriggio di oggi, martedì 3 settembre 2019, è una donna di 45 anni che è rimasta ferita in maniera seria.

Donna si schianta contro un albero

La malcapitata stava percorrendo via Provinciale Nuova, nella frazione Arlate di Calco, quando è improvvisamente uscita di strada ed è salita sul marciapiede. Fortunatamente nessun pedone stava passando in quel momento. L’auto ha poi finito la sua folle corsa contro una pianta. Al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica, ma secondo le informazioni raccolte sul posto, a detta dei segni di frenata presenti sull’asfalto, sembra che la donna stesse viaggiando in direzione Brivio.

Pare infatti che nessuno abbia assistito all’incidente. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti che, udito un grande botto, si sono precipitati in strada e hanno visto l’auto schiantata.

Sul posto anche l’eliambulanza

A quel punto, intorno alle 14.20 posto, con il codice rosso di massima gravità, sono intervenuto i volontari della Croce Rossa di Olgiate Molgora. Non solo ma per velocizzare le operazioni di soccorso è stato fatto alzare in volo anche l’elicottero decollato da Bergamo che è atterrato in un campo a lato della strada.

Subito l’equipe medica è sbarcata precipitandosi a soccorrere la donna che nel frattempo era stata liberata ed estratta dalle lamiere dell’auto dai Vigili del Fuoco. Dopo le prime tempestive cure la donna è stata stabilizzata per poi essere trasportata in ospedale in codice giallo. Fortunatamente quindi non sarebbe in pericolo di vita.