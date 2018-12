Spettacolare incidente stradale questa mattina lungo la strada Provinciale a Robbiate, miracolato il conducente di una Clio.

Si è temuto il peggio per il conducente della Clio uscita di strada questa mattina, quando era ancora buio, lungo la strada provinciale che da Robbiate conduce a Vimercate. Forse un colpo di sonno, una distrazione o una manovra azzardata, fatto sta che il conducente, un giovane di origini straniere residente a Milano, è uscito di strada mentre percorreva la Provinciale in direzione Robbiate all’altezza della Torneria Colombo.

L’auto incastrata tra un albero e un cartello

Il caso vuole che chissà come, l’uomo sia riuscito ad evitare l’impatto con un albero, riuscendosi ad infilare tra la pianta e un cartello stradale. Sul posto si è immediatamente portata un’autoambulanza della Croce Bianca in codice rosso e pure l’automedica, una pattuglia dei Carabinieri di Merate e un mezzo dei vigili del fuoco di Merate. Per l’uomo fortunatamente nessuna grave conseguenza. Trasportato in codice verde in ospedale a Merate, verrà sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.