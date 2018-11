Ennesimo incidente lungo la Provinciale 58 a Santa Maria Hoè. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 18 di quest’oggi, martedì, e due persone sono rimaste ferite.

Incidente lungo la Sp58

E’ una strada spesso teatro di incidenti, la Provinciale 58 che collega Olgiate Molgora a Galbiate, passando da Santa Maria Hoè e Colle Brianza. La dinamica dell’incidente avvenuto alle 18.10 di oggi è molto simile ai numerosi sinistri avvenuti nel corso dei mesi scorsi. Nei pressi di quello conosciuto come l’incrocio dell’Alpino, in via Papa Giovanni XXIII, una Panda vecchio modello guidata da un 76enne residente a La Valletta Brianza sarebbe sbucata dallo stop. In discesa, in direzione di Olgiate Molgora, scendeva un Ford Transit guidato da un 54enne di Montevecchia. L’impatto è stato inevitabile.

Nessun ferito grave

Nonostante la violenza dell’impatto, che ha provocato danni soprattutto alla Panda, i feriti hanno riportato lesioni lievi. I soccorsi sono sopraggiunti in codice verde. E’ l’ennesimo incidente accaduto lungo la Sp58, una situazione che a Santa Maria Hoè ha addirittura spinto alcuni residenti a costituire un comitato dal nome inequivocabile: “Vai piano!”. Solo una decina di giorni fa, a pochi metri di distanza, era avvenuto un altro incidente: il conducente dell’auto era finito in testacoda finendo per sfondare la recinzione di quella che sarà la futura area di sgambamento cani.