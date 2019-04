Ennesima tragedia sul lavoro in Brianza: muore operaio di soli 25 anni.

Tragedia sul lavoro in Brianza

Come riporta giornaledimonza.it un terribile incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 10 aprile 2019, all’interno dell’unità produttiva della Silfa Metal Packaging di via Rossini, nella zona Nord di Sulbiate, verso Verderio. A perdere la vita è stato un operaio di soli 25 anni di Cavenago Brianza.

Muore operaio di soli 25 anni

Sul posto un’ambulanza del 118 di Cornate d’Adda e un’automedica, ma non c’è stato nulla da fare: pare che il giovane (per altro sembra assunto da pochi mesi) sia finito sotto un pesante rullo. Sul posto anche Vigili del fuoco, Carabinieri e il comandante della Polizia locale Michele Coriale. Fra i primi a giungere sul luogo dell’incidente anche il sindaco Carla Della Torre, residente a poca distanza dall’azienda. Ora si attende l’arrivo del magistrato in via Rossini.

Troppe morti sul lavoro

Quella degli incidenti sul lavoro in Brianza e nel lecchese è purtroppo una vera e propria piaga. Nel solo mese di marzo ben quattro lavoratori sono morti sul territorio tra la provincia monzese e la Brianza Lecchese dove a perdere la vita è stato Gianluigi Bonfanti, 64 anni, morto schiacciato da un macchinario nella sua azienda di Olgiate.

Il prossimo 16 aprile nelle aziende del territorio verrà osservato minuto di silenzio dedicato alla memoria delle vittime e poi seguiranno nove minuti dedicati a un momento di formazione mirata, con l’obiettivo di sensibilizzare tutti sull’importanza della prevenzione, affinché le morti sul lavoro siano sempre meno.

