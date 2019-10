Il cadavere di un uomo è stato ripescato dal fiume a Trezzo. Come riportano i colleghi di lamartesana.itè successo oggi, giovedì 17 ottobre 2019. Si tratta di una persona di 35/40anni.

Uomo ripescato dal fiume

E’ successo questa mattina. Le ricerche erano iniziate dopo che era scattato l’allarme per una persona che era caduta dal ponte attorno alle 12.30. La salma sarebbe stata trovata in corrispondenza del ponte dell’autostrada. Sul posto si sono portati i carabinieri, gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del fuoco. Per l’uomo però purtroppo non c’è stato più nulla da fare.

Quella di oggi è solo l’ultima tragedia: solo lunedì 30 settembre 2019 nell’Adda, a Cornate in località Porto, nei pressi della centrale elettrica, era stato recuperati il cadavere di un uomo che si era gettato dal Ponte di Paderno.

