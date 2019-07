Un’altra razzia si è consumata nottetempo allo Stallazzo Di Paderno d’Adda.

Stallazzo devastato dai ladri

A dare notizia della devastante incursione avvenuta questa notte sono stati i volontari che si prendono cura della struttura di accoglienza degli escursionisti lungo l’Adda. Postate sulla pagina Facebook del sodalizio, le foto della drammatica situazione in cui versava stamattina lo Stallazzo.

Rubate le scorte alimentari

Gli ignoti autori della razzia hanno rovistato ovunque, rovesciando sul pavimento il contenuto di armadietti e cassetti. Si sarebbero portati via salumi e cibarie varie, le scorte alimentari per poter offrire ristoro a chi fa tappa in quest’angolo ricco di natura e storia.

Un raid vandalico

La notizia sulla pagina social ha sollevato una miriade di commenti sdegnati. “Mi viene da pensare che più che dei ladri ci sia qualcuno che vuole proprio danneggiarvi” ha osservato qualcuno. Del resto l’incursione sembraavere le caratteristiche del raid vandalico più che della razzia ladresca.

L’amarezza dei volontari

Un episodio che mette a dura prova la resistenza dei volontari. Che a questo punto potrebbero anche decidere di gettare la spugna. Annunciata una riunione del sodalizio per valutare il da farsi.