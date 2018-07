Eclissi lunare, soste selvagge e lunghe code paralizzano Montevecchia.

Uno spettacolo mozzafiato, certo. Ma anche un esercizio di pazienza e tecniche di rilassamento zen. Potrebbe essere sintetizzata così la serata di ieri per la maggior parte dei cittadini di Montevecchia. I residenti in Alta Collina, infatti, si sono visti assediare da centinaia di macchine, parcheggiate a bordo strada o anche nel bel mezzo della carreggiata. Risultato? Un paese completamente bloccato, dalle Quattro Strade fino a via Alta Collina, passando per via Belvedere.

Lo sfogo dei residenti

Le lamentele non si sono quindi fatte attendere. “Non è possibile che ogni volta si crei questo caos. Cosa succederebbe se ci fosse un’emergenza e dovesse passare un’ambulanza?” chiede perplessa una residente.