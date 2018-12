Eclatante protesta di un pensionato che scende sui binari e blocca la circolazione dei treni. L’incredibile episodio è avvenuto oggi lungo la linea Lecco – Carnate – Milano e precisamente all’altezza della stazione di Olgiate Molgora. A confermare l’assurda vicenda è il sindaco di Olgiate Giovanni Battista Bernocco che, pur comprendendo a pieno le ragioni della furia dei pendolari, soprattutto negli ultimi giorni, stigmatizza il comportamento dell’ anziano.

Pensionato che scende sui binari e blocca la circolazione dei treni

Ma andiamo con ordine. Sono circa le 15 di oggi, mercoledì 12 dicembre 2018. Ieri l’ennesima giornata non per i pendolari lecchesi con persone al freddo accalcate in stazione è ancora una immagine “fresca”.

L’uomo, un pensionato residente in zona va in stazione. Spesso ci si reca per accompagnare alcuni parenti. E proprio stanco dei continui disagi subiti dai suoi cari, spesso costretti a viaggiare pigiati sui convogli o ancor più spesso esasperati da ritardi e soppressioni, decide di entrare in azione compiendo una eclatante forma di protesta. Scende sui binari e agitato, comincia a urlare. Una sceneggiata la sua che impensierisce e preoccupa non poco i presenti. La circolazione dei treni, per evitare il peggio, viene rallentata. In realtà il tutto dura pochi minuti. Il pensionato , dopo aver sfogato la propria rabbia sia allontana senza che sul posto giungano le forze dell’ordine.

Domani il presidio nelle stazioni

Un gesto come detto che non va assolutamente imitato. Ben diversa sarà invece la manifestazione di protesta promossa domani nelle stazioni lombarde dai Gd. Un presidio sicuramente importante e concreti, ma assolutamente pacifico e senza alcuna intenzione di interrompere il servizio (a quello ci pensano i guasti quotidiani direbbe qualcuno….)

