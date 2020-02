E’ scomparso nella giornata di ieri, martedì 18 febbraio 2020, Massimo Fumagalli. Il pensionato, che aveva 70 anni, abitava a Merate ma era molto conosciuto in quanto socio dell’Arci di Osnago e dell’Anpi di Lomagna. Qualche settimana fa il meratese era stato colto da un malore, dal quale purtroppo non si era più ripreso.

E’ scomparso Massimo Fumagalli, antifascista convinto

L’Arci di Osnago e l’Anpi di Lomagna sono in lutto per la scomparsa del pensionato, da tutti amichevolmente chiamato Max, che in entrambe le realtà era sempre stato molto attivo. “Sei stato compagno di straordinaria cultura politica, musicale e storica. Ci hai insegnato i principi dell’internazionalismo e dell’antifascismo; chiacchierare con te era sempre una crescita. Non ti dimenticheremo”: così lo hanno ricordato gli amici dell’Arci, rivolgendo anche un pensiero alla sua compagna, Angela. L’ultimo saluto si terrà domani, giovedì, alle 11 per la casa funeraria di Osnago.