Due ragazzi ubriachi hanno concluso la loro nottata in ospedale. Uno a Lecco, l’altro a Merate. I due episodi sono accaduti a Malgrate e a Cassago.

Ragazzi ubriachi in ospedale

A Malgrate un’ambulanza della Croce Rossa di Valmadrera è dovuta intervenire poco prima delle 4.30 in via Monsignor Polvara per prestare soccorso a un 19enne che aveva ecceduto con il consumo di alcol. Le sue condizioni non erano gravi ma è stato comunque trasportato in ospedale a Lecco. Stessa sorte, poco prima, era toccata a un 18enne alla stazione di Cassago Brianza: anche lui è stato trasportato in ospedale, però a Merate.

Incidenti a Perledo e Lomagna

Notte movimentata, quella appena trascorsa, anche per quanto riguarda gli incidenti. Alle 3.40 a Perledo, lungo la strada del Verde, un 34enne ha perso il controllo della sua auto ed è finito fuori strada. E’ stato soccorso e portato in ospedale a Lecco in condizioni piuttosto serie, anche se non in pericolo di vita. Dieci minuti prima invece a Lomagna un 19enne e un 27enne sono rimasti coinvolti in uno scontro tra auto lungo la provinciale 342/dir: non gravi, sono stati però trasportati in ospedale per accertamenti.