Notte di droga e violenza con diversi interventi delle forze dell’ordine e dei sanitari. Tre le persone finite in ospedale, due donne e un uomo.

Droga e violenza

Poco prima delle 3 carabinieri e volontari della Croce Rossa di Colico si sono mobilitati per una aggressione. A rimanere ferita, durante l’episodio violento avvenuto a Colico in via Parravicini, è stata una donna di 45 anni. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi, ma è stata comunque trasportata all’ospedale di Gravedona per accertamenti. Sono stati invece trasportati all’ospedale di Merate un ragazzo di 31 anni e una ragazza di 28 che si sono sentiti male insieme dopo aver assunto delle sostanze. I due sono stati soccorsi a Calco intorno alle 3. Si trovavano sulla strada Provinciale. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 a bordo dell’auto medica e i volontari della Croce Rossa di Olgiate. Dopo le prime tempestive cure sul posto sono entrambi stati trasportati al Mandic, uno in condizioni poco gravi e l’altro più serie.