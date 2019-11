E’ morto all’ospedale di Lecco dopo un malore devastante che non gli ha lasciato scampo. Ancora un giovane scomparso tragicamente dopo il lutto che nei giorni scorsi ha colpito la comunità di Olgiate Molgora per la scomparsa di Angelo Lottermoser, 26 anni, trovato senza vita in casa dal padre. Questa volta il dramma, costato la vita a Marco Chiarello di 33 anni, è avvenuto in casa di amici a Santa Maria Hoè.

Dramma in casa di amici: muore giovane di 33 anni

Toccherà alla magistratura, informata sulla vicenda, decidere se disporre l’autopsia sul corpo del 33enne che è morto ieri mattina, domenica 3 novembre 2019. Il giovane, che come detto aveva 33 anni si trovava in casa di amici a Santa Maria Hoè quando, all’alba, si è sentito male.

Sono stati allertati i sanitari che hanno tentato di stabilizzarlo sul posto prima di trasferirlo al Manzoni di Lecco. I quadro clinico del giovane, in ospedale, è apparso estremamente critico tanto che, nonostante il disperato tentativo dei medici, il cuore del giovane ha smesso di battere.

Non è escluso che il giovane possa essere stato colpito da un improvviso, quanto devastante, aneurisma cerebrale che non gli ha lasciato purtroppo scampo.