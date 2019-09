Doppio intervento per due malori nella tarda serata di ieri. A finire in ospedale sono stati due settantenni.

Doppio malore: settantenni in ospedale

Il primo a sentirsi male è stato un uomo di 76 anni. E’ successo poco prima delle 22 in via Castello a Calolzio, poco lontano dal Castello di Rossino. A prendersi cura dell’uomo sono intervenuti i Volontari del Soccorso di Calolziocorte che lo hanno trasportato per accertamenti, non in gravi condizioni all’ospedale Manzoni di Lecco. E’ stata invece caricata sull’ambulanza e trasferita all’ospedale di Merate per gli esami e le cure del caso la donna di 70 anni che si è sentita male al campo sportivo di Imbersago, in via Buonarroti. E’ successo poco dopo le 22 e sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Bianca di Merate. Fortunatamente anche le condizioni della donna non destano preoccipazione.