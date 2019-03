Doppio incendio a Imbersago nel pomeriggio di oggi, martedì. In fiamme una collinetta in località Monsereno e un’auto in sosta in zona Madonna del Bosco.

Doppio incendio a Imbersago

Maxi spiegamento di Vigili del fuoco tra il Meratese, l’Isola e la Valle San Martino nel pomeriggio di oggi. Mentre a Villa d’Adda andava a fuoco una zona boschiva, infatti, attorno alle 14.30 in località Monsereno a Imbersago si è verificato un incendio di sterpaglie che ha reso necessario l’intervento di altri mezzi dei pompieri del distaccamento di Merate. A pochi chilometri di distanza, sembra alla stessa ora, un’auto ha invece preso fuoco nella zona del santuario della Madonna del Bosco. Due interventi pressoché contemporanei ma apparentemente slegati tra loro, che hanno comunque richiesto un tempestivo intervento da parte dei Vigili del fuoco.