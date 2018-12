Per due volte si è alzata l’eliambulanza

Una caduta una bicicletta a Santa Maria Hoé

Domenica di interventi per i soccorritori. Alle 11.26 di oggi, l’ambulanza ha dovuto intervenire a Santa Maria Hoé, lungo la Provinciale 58, per una caduta da una bicicletta. Inizialmente le condizioni del ferito, un uomo di 70 anni sembravano molto più gravi. Tuttavia il ciclista è stato poi trasferito all’ospedale di Lecco in codice giallo.

Alle 13.30 nuovo allarme ai Piani di Bobbio

Alle 13.30 è scattato nuovamente l’allarme questa volta a Barzio, precisamente ai Piani di Bobbio. Un uomo di 59 anni ha accusato un malore e in un primo momento si è pensato potesse trattarsi di qualcosa di grave perciò sul posto è arrivata l’eliambulanza che si è alzata in volo da Sondrio. I sanitari hanno fortunatamente accertato che non si trattava di nulla di grave. Il 59enne è stato comunque trasportato in elicottero all’ospedale di Lecco per tutti gli accertamenti del caso.

Alle 15.22 l’eliambulanza si è recata a Casargo

Alle 15.22 l’eliambulanza si è nuovamente alzata in volo da Sondrio, questa volta per un infortunio a Casargo. Anche in questo caso nulla di grave, ma si è resa necessaria la presenza dell’elicottero a causa della zona impervia.