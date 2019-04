Verranno celebrati domani, mercoledì 17 aprile 2019 i funerali di Simone Buscemi, il 19enne di Calco morto sabato notte in un terribile incidente stradale all’imbocco di via Castelbarco a Imbersago.

Domai l’addio a Simone, morto in moto a soli 19 anni

La cerimonia verrà officiata alle 15, nella chiesa parrocchiale di Arlate di Calco. Saranno tantissime le persone che si stringeranno intorno a mamma Silvia, a papà Angelo, e alla Sorella Jessica. Un tragedia senza fine, una ferita che difficilmente si rimarginerà. Ancora qualche chilometro e Simone sarebbe giunto a casa. Invece la sua vita si è spezzata per una fatale una caduta da quella moto che era la sua passione più grande. Il giovane è stato tradito dall’asfalto reso viscido dalla pioggia battente.

L’incidente

Un passante imbattutosi nel sinistro ha dato l’allarme. Simone Buscemi è stato soccorso in codice rosso da un’ambulanza della Croce Bianca di Merate e da un’automedica. Le condizioni del ragazzo sono subito parse molto gravi. Ricoverato in codice rosso al Manzoni di Lecco, purtroppo non ce l’ha fatta a sopravvivere.

I ricordi

Chi conosceva Simone lo descrive come un giovane prudente. La mamma, straziata dal dolore, parla di lui come “un ragazzo dolce, che andava d’accordo con tutti. Lavorava col papà, era appena stato assunto a tempo indeterminato e aveva tanti sogni…”.

