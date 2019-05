La tragica scomparsa del giovane Omar Gabr, il 17enne scomparso lunedì e trovato senza vita nella mattinata di oggi, mercoledì 8 maggio 2019, ha destato dolore e profonda commozione. I primi a stringersi idealmente ai familiari dello studente del Rota di Calolziocorte sono stati i membri dell’Amministrazione comunale di Montevecchia, paese dove la famiglia risiede, che hanno diffuso pubblicamente un messaggio di cordoglio.

Dolore per la tragica scomparsa del giovane Omar

Una morte così prematura ha sconvolto tutti. Per cercare Omar erano scesi in campo forze dell’ordine e volontari, unità cinofile, vigili del fuoco e anche i compagni di classe. Ma le speranze di ritrovare in vita Omar si sono infrante quando l’elicottero che stamattina sorvolava l’Adda ha visto un cadavere. Poi il riconoscimento ufficiale e il dolore. Grande, immenso, come quello della società sportiva di Osnago che ha voluto esprimere la propria vicinanza alla mamma, al papà, ai fratelli di Omar, ma anche alla sua “seconda famiglia”, quella dell’Acd Brianza, società in cui militava Omar. Amava il calcio e il suo ruolo da portiere.

Il terrificante epilogo nel giorno della festa della mamma

Straziante il pensiero rivolto da una mamma a Omar e a sua madre