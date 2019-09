Dolore e sconcerto per la morte del biker vittima del terribile incidente avvenuto ieri a Verderio.

La notizia della scomparsa di Leandro Aloe, 33 anni, residente a Sotto il Monte, ha sconvolto non solo amici e partenti, ma anche i tanti appassionati di due ruote che con lui condividevno la grande, sconfinata passione per le motociclette. Aloe era un biker conosciuto e stimato. Migliaia i chilometri che aveva percorso sulle trade del Lecchese, della Bergamasca, della Brianza e non solo. Ma ieri la sua vita è finita in un letto dell’ospedale di Merate a causa dei traumi riportati in un incidente avvenuto proprio mentre si trovava in sella alla sua adorata Ducato

Il ricordo dei Motociclisti Bergamaschi

Tanti gli attestati di stima, i ricordi, gli omaggi che in queste ore hanno riempito la rete, come quello dei Motociclisti Bergamaschi:

“Non eri solo un fratello biker ma anche un amico , vero e sincero. Non ci sono parole per la tua scomparsa, vorrei solo che tornasse indietro il tempo per evitare questo crudele destino..

R.i.p. Trumbè”

E ancora: