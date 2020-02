Disastri per il vento in tutto il Lecchese: mattinata davvero dura per i Vigili del Fuoco di Lecco, Merate e Bellano impegnati in decine di interventi causati dalle forte raffiche di vento che hanno creato danni e disagi da nord a sud della provincia. Rientrata l’emergenza in Statale 36 (la strada era stata temporaneamente chiusa a causa di un albero caduto in carreggiata a Colico) , i pompieri si stanno impegnando per risolvere le situazioni più critiche. A impensierire maggiormente è l’incendio bosco in Valle.

Incendio bosco in Valle

Le fiamme si sono sviluppate tra l’abitato di Pagnona e la località di Gallino.

In campo sono scesi i pompieri volontari, i Vigili del Fuoco di Bellano e gli uomini dell’antincendio della Comunità Montana. Purtroppo il rischio di roghi nelle aree boscate era stato paventato dalla Protezione Civile già nella giornata di lunedì.

Chiusa Strada Provinciale 67 fra Pagnona e Avano- Valvarrone

Disastri per il vento in tutto il Lecchese: alberi caduti ovunque

Alberi e rami franati in strada stanno creando non pochi problemi sul Lago, ma anche nella Brianza Meratese e Castese. Diverse le uscite a Dervio, Rovagnate, Missaglia e anche a Lecco città.

A Valmadrera e a Pescate invece ad essere divelti sono state lamiere e tetti. Proprio a Pescate la strada provinciale è stata temporaneamente chiusa per permettere lo sgombero di alcuni pezzi di eternit caduti. Sul posto, oltre ai pompieri, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia municipale.

Parchi chiusi a Merate

A Merate il Comune ha reso noto che che a causa di forti raffiche di vento nella giornata odierna (5 febbraio 2020), il parco di Villa Confalonieri e del Belgioioso resteranno CHIUSI al pubblico per garantire l’incolumità della cittadinanza.

